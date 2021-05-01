Не все юбки, которые остались в шкафу с прошлых сезонов по-прежнему будут актуальны летом 2021. Об этом в своем Instagram рассказал украинский дизайнер Андре Тан. Андре дал подробную инструкцию, как выбрать юбку на лето, подчеркнув, что есть модели базовые, которые будут в моде всегда, а есть — просто-напросто устаревшие, их нужно, не жалея, выбросить из шкафа. "Какую юбку выбрать? Устарело, база и хитяра!", — написал Андре и показал, что есть что. юбка миди юбка джинсовая кожаная юбка Джинсовая мини-юбка Плиссе-юбка

Выбирайте хитяру или базовую юбку (фото: https://www.instagram.com/andre_tan_official) Смотрите также, какие джинсы покупать на лето 2021. Слоучи, колор бок и варенки. Тельняшка и бабушкина кофта: стилист рассказала, какой топ выбрать на лето 2021.