В мае продолжится тенденция умеренного снижения курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным подорожанием евро вследствие того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, старший аналитик Альпари. "До конца месяца доллар может торговаться в диапазоне 27,3 — 27,9 грн, евро — в диапазоне 34,2 — 34,9 грн", — отметил он. Как напомнил аналитик, в апреле гривна продолжила укрепление к доллару, которое продолжается с конца прошлого года, однако заметно сдала в евро. Судя по официальному курсу, установленному НБУ, доллар за месяц снизился с 27,8852 до 27,7500 грн (-0,5%). Курс евро за это же время вырос с 32,7233 до 33,6427 грн (+ 2,8%). Рост европейской валюты к гривне с одновременным снижением доллара связано с укреплением евро по отношению к доллару на мировом валютном рынке. Так, за месяц валютная пара EURUSD выросла с 1,1740 до 1,2120 (+ 3,3%). При этом с начала года доллар снизился к гривне на 1,9%, а евро подешевел к национальной валюте на 3,2%. "В течение месяца динамика валют была неоднозначной. В первой половине месяца курс доллара к гривне рос на фоне эскалации военно-политической ситуации на границе Украины с РФ. Однако после заявления об отводе российских войск от границы, гривна достаточно быстро укрепилась к американской валюте", — добавил аналитик Альпари. Напомним, международное агентство S & P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 гривен за доллар. Таких значений курс достигнет в конце 2021 года. Отметим, в законе о государственном бюджете Украины на 2021 заложено среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 гривен за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 составляет 28,8 гривен за доллар.