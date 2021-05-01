В Канаде отложили использования первой партии вакцины компании Johnson & Johnson. Министерство здравоохранения хочет убедиться в качестве продукта. Об этом сообщает CBC со ссылкой на Минздрав Канады. Решение было принято после того, как стало известно, что дозы, поступивших в Канаду, были сделаны на американском заводе, где раньше испортили 15 млн доз вакцины Johnson & Johnson.Препарат выпустят после того, как Минздрав убедится, что они "отвечают высоким стандартам качества, безопасности и эффективности ".В этом недели в Канаду поступило 300 000 доз вакцины. Несколько дней назад сообщалось, что в Канаде продолжат использовать вакцины Johnson & Johnson и AstraZeneca, которые могут вызвать тромбы. Кроме того, вакцину Johnson & Johnson снова использовать в США. Запретить ее решили после того, как в стране обнаружили случаи тромбоза после вакцинации.