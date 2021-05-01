Тина Кароль очень любит единственного сына Вениамина. 12-летний мальчик получает образование в престижной школе Лондона, но не забывает о своих корнях, чтит украинские традиции и растет настоящей гордостью звездной мамы. Тина с теплотой и охотно рассказывает о Веня. А вот личная жизнь скрывает, ограничиваясь лишь намеками. Но о чем она все же проговорилась. В блиц-интервью Славе Демину на YouTube-канале "Люкс ФМ" она рассказала о любимом занятия с сыном и призналась, есть ли кто рядом с ней. Так, Тина дала характеристику Вениамину. "Он классный, он мой, он с очень острым юмором. Он папин. Люблю его безумно!» — призналась украинская поп-дива. Любимое и увлекательное совместное занятие мамы и сына "тролить друг друга". Также певица сделала личное признание и приоткрыла завесу тайны над личной жизнью. Она заявила, что рядом с ней есть "хороший парень". При этом у Тины нет определенного типажа мужчины. "Мужчина или подобаэться, или нет", — отмечает артистка. При знакомстве с человеком в первую очередь она обращает внимание на ее опрятность: обувь, руки и прочее.

Тина Кароль сделала личные признания Также Тина отмечает, что сплетни о ней "фонтанируют небылицами" и "блестят жемчугом", но комментировать и озвучивать их она нужным не считает. "Это чушь собачья. Я против сплетен. У меня в окружении и подруг мало, потому что я не сплетница", — призналась артистка. Напомним, что ранее Тина Кароль трогательно обратилась к мужу, которого уже нет в живых, и показала щемящее фото.