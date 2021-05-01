Сегодня Киев ослабил жесткие карантинные ограничения. В городе позволили работу общественного транспорта без спецпропусков. Ограничения сняли, в материале РБК-Украина. С 1 мая в Киеве разрешили работу: предприятий торговли, торгово-развлекательных центров, рынков, ярмарок, кафе и ресторанов, спортивных залов и фитнес-центров, работу кинотеатров, других заведений культуры; проведение массовых мероприятий, Центров предоставления административных услуг (по предварительной записи через электронные сервис). Кроме того, в городе отменяют спецпропуска для общественного транспорта. А школы и детсады откроют с 5 мая. С 5 мая восстанавливается: образовательный процесс в помещениях учреждений дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического), перед высшими, высшего образования прием документов для зачисления детей в первые классы; проведение профессионально-практической подготовки и государственной квалификационной аттестации в учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, подготовительных мероприятий к практической подготовки на производстве; проведение аттестации соискателей высшего образования; получения документов о профессиональном (профессионально-техническое), высшее образование; участие в публичной защите научных достижений в форме диссертаций и соответствующих подготовительных мероприятиях; предоставление социальных услуг; работа по обслуживанию граждан в ЦНАП, ЦКС, отделах государственной регистрации актов гражданского состояния города Киева. Напомним, Одесская область перешла с "красной" зоны карантина в "желтую". Кроме того, Львовская область вышла из "красной" зоны карантина.