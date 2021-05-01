Пограничная служба Киргизии заявила, что Таджикистан передвигает военную технику к границе. В местности Арка Лейлекського района Баткенской области таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам. Об этом пишет 24.kg. Отмечается, что жители села ранее были эвакуированы. Пограничные подразделения Киргизии заняли оборонительные позиции. Пограничники заявляют, что ситуация остается напряженной. "В направлении таджикско-киргизской госграницы на территории Таджикистана зафиксировано передвижения военной техники", — сказали в пограничной службе. Кроме того, сегодня в Баткене должны начаться переговоры членов межправительственной комиссии по делимитации и демаркации рубежей. Однако представители Таджикистана на встречу пока не прибыли. Ранее сообщалось, что за два дня в результате конфликта на границе между Киргизией и Такджикистаном погиб 31 человек. Ранения получили 123 человека. Конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения. На фоне эскалации пограничного конфликта Киргизия и Таджикистан взыскали войска и начали атаковать пограничные заставы друг друга. РБК-Украина писало, что делегации Киргизии и Таджикистана 30 апреля встретились на нейтральной территории и договорились об отводе войск из зоны конфликта.