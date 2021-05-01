Украинская армия за семь лет значительно окрепла в военном плане и нарастила мощь, но и вооруженные силы РФ не стояли на месте, рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев. Об этом генерал-лейтенант сказал в интервью, опубликованном на YouTube-канале штаба ООС. Он отметил, что в противостоянии с Россией Украина в любом случае знает, что нужно делать. Сравнивая ВСУ образца 2014 года и 2021-го, Наев отметил, что положительные изменения и усиления мощности очевидны. Генерал назвал, среди прочего, такие достижения украинской армии, как: создание новой системы территориальной обороны; увеличение состава ВСУ на десятки бригад и полков различных видов и родов войск; повышение возможностей ВСУ путем интенсивной подготовки подразделений в целом и отдельных специальностей в учебных центрах, в том числе и с помощью советников и инструкторов НАТО. "Мы улучшили материально-техническое обеспечение армии. Сейчас совсем другая форма и подходы к обеспечению военнослужащих", — сказал Наев. Командующий ООС также добавил, что ВСУ "сделали важный шаг вперед". Говоря об изменении тактики РФ в противостоянии с Украиной за 7 лет, Наев обратил внимание на такие нововведения, как: принятия в РФ новых доктрин, причем с акцентом именно на наступательные возможности; повышение способностей десантных войск; развитие высокоточного оружия и ракет дальнего действия. Как отметил генерал, украинские военные знают, что отрабатывают ВС РФ, и "мы принимаем меры, чтобы надежно и адекватно защищаться".

Видео: командующий ООС Сергей Наев рассказал, как изменилась украинская армия Ранее в штабе ООС объяснили, как украинская армия сама даст отпор России в случае нападения. Напомним, перед на "РБК-Украина" вышел материал, как изменилась украинская армия за годы войны с Россией, чего удалось достичь в реформе ВСУ, и с чем остались большие проблемы.