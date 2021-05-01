14 апреля 55-летний певец Валерий Меладзе раз стал отцом. Его жена — бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева родила девочку. Теперь у певицы от артиста уже трое детей. И вот только сейчас стало известно, как счастливые родители назвали своего ребенка. Тайну о своей племяннице раскрыл продюсер и композитор Константин Меладзе в интервью программе "Люди большого города" на телеканале KYIV.LIVE. "Я в шестой раз стал дядей", — с теплой улыбкой поделился композитор. И добавил, что "племянницу назвали Агатой». Константин Меладзе рассказал о карантине с женой: сначала это было счастье Свою третью беременность сама Альбина тщательно скрывала от прессы и поклонников. В этом ей немало поспособствовал карантин. О пополнении в семье Меладзе стало известно лишь за месяц до рождения ребенка. На сегодня есть только несколько фото Агаты. Через несколько дней после рождения девочки ее 42-летняя мама показала крохотную ручку ребенка.

Фото: Альбина Джанабаева показала фото с дочерью (instagram.com/albinadzhanabaeva) Позже и сам Валерий показал фото дочери.

Фото: Валерий Меладзе показал фото с дочерью (instagram.com/meladzevalerian) Напомним, Меладзе и Джанабаева поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое детей — кроме Агаты еще сыновья Константин и Лука. Кроме того, от первой жены Ирины (они поженились в 1989 году) у Валерия есть три дочери — Инга, София и Арина. Ранее Константин Меладзе рассказал, почему не помогает дочери Лии, которая планирует стать певицей.