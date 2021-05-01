Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас не стоит ожидать от Евросоюза введения новых секторальных санкций против России. Однако он призвал ЕС начать подготовку нового пакета ограничений, чтобы не терять времени. Об этом шла речь в эфире "Субботним интервью" на канале "Радио Свобода". Как пояснил Кулеба, начало разработки новых секторальных санкций будет сдерживающий эффект на Россию, а также позволит не тратить время на их разработку в случае полномасштабной войны против Украины. "Сейчас не надо на них ожидать. Моя цель в Брюсселе была сказать очень простую вещь: уважаемые коллеги, начните подготовку секторальных санкций. Сам факт, когда российская разведка донесет Путину, что вы в принципе начали подготовку — это уже будет сдерживающий эффект на Россию. А во-вторых, если все-таки начнется война, вы будете готовы мгновенно применить их против России ", — сказал он. Глава МИД добавил, что в начале российской агрессии против Украины Евросоюз также не спешил с введением секторальных санкций, но все резко изменилось после уничтожения рейса MH17. "К сбивания MH17 европейцы тоже не хотели слышать о серьезных секторальные санкции. Но когда самолет сбили, то санкции были мгновенно внедрено. Сигнал Украины сейчас очень просто — не тратьте время, будьте готовы, ибо никто не может спрогнозировать, что в голове Путина", — отметил Кулеба. Отметим, секторальные экономические санкции более эффективным методом давления, ведь они, в частности, ограничивают доступ банков и компаний России в первичных и вторичных рынков капитала в ЕС. Напомним, до этого Кулеба заявлял, что нынешние санкции против России недостаточно эффективными, поскольку Москва нашла лазейки для их обхода. Поэтому действующие санкции не могут демотивировать Россию от дальнейшей агрессии. Кроме того, глава украинского МИД назвал условия для введения новых секторальных санкций против России.