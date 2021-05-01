Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул международным партнерам по поводу недостаточно жесткой реакции на русский паспортизацию на оккупированном Донбассе. По его мнению, санкции против России могли бы затормозить этот процесс. Об этом говорится в интервью министра для "Радио Свобода". Как заявил Кулеба, поскольку санкционного давления не было, то Россия смогла "поставить конвейер по раздаче паспортов" жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. "Это большая ошибка наших друзей и партнеров, что они недостаточно жестко с самого начала отреагировали на начало паспортизации. То есть не отнеслись достаточно серьезно. Россия почувствовала, что можно, и развернула этот процесс. Жесткий санкционный давление в ответ на такие действия России существенно притормозил бы (раздачу паспортов — ред.) ", — сказал он. По словам министра, паспортизация в ОРДЛО позволила России угрожать Украине якобы "защитой российского населения". "А теперь мы слышим заявления Козака (представитель Кремля — ред.), Как во время последнего обострения, мы будем вынуждены защищать Донбасс, потому что там живут российские граждане. Это конкретный результат этой паспортизации", — пояснил Кулеба. Напомним, недавно миссия ЕС в Постоянном совете ОБСЕ заявила об угрозе новой агрессии России против Украины через паспортизацию на Донбассе. В ЕС опасаются, что Россия может мотивировать нападение "защитой российского населения". По данным Кабмина Украины, по меньшей мере 400 000 жителей оккупированного Донбасса уже получили российские паспорта. В то же время правозащитники прогнозируют, что к 2024 году количество жителей ОРДЛО с российскими паспортами может превысить 2 миллиона.