Латвия отреагировала на решение Министерства иностранных дел России о введении санкций против двух своих граждан. Рига считает это давлением Москвы через латвийскую языковой политике. Об этом говорится в заявлении МИД Латвии. Под российские санкции попали директор Центра государственного языка Латвии Марис Балтиньш и глава Национального совета по электронным средствам массовой информации Ивар Аболиньш. "Принято решение о запрете въезда в Россию … является попыткой оказать давление на Латвию из-за политики в сфере государственного языка и информационную политику. Мы считаем такие действия откровенно неприемлемым вмешательством во внутренние дела суверенного государства", — подчеркнули в МИД Латвии. В Риге заявили, что страна не оставит действия России без ответа. Напомним, вчера Россия объявила о санкциях против 8 представителей Европейского союза. В санкционного списка оказались глава Европарламента Давид Сассоли, прокурор Берлина, а также представители стран Балтии. В Брюсселе уже пообещали, что Евросоюз не оставит без ответа решение России о введении санкций. На санкции против себя отреагировал и Сассоли, подчеркнув, что это не повлияет на решение Европарламента по защите прав человека и демократии.