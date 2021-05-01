Весной многие задумываются о похудении к лету, и в целом хочется более легкого и полезного питания. Для легкости утром и отличного самочувствия тренер "Взвешенные и счастливые", эксперт по похудению Марина Боржемська предложила несколько вариантов отличных завтраков. Простыми и аппетитными рецептами она поделилась в своем Instagram. Весенние завтраки от Марины Боржемськои: Омлет с зеленью Зелень используется разнообразная, чем разнообразнее, тем лучше. У меня здесь по пучку укропа, петрушки, кинзы, зеленого лука и можно добавить тархун для интересной нотки.Нам потребуется: зелень — по пучку укропа, петрушки, кинзы, зеленого лука и тархуна чеснок (зеленый или обычный) — по желанию и вкусу яйца — 6 шт. соль — по вкусу масло — для жарки мацони — йогурт или простокваша) — для подачи Рецепт приготовления: Зелень мелко порубить, собрать в глубокую миску, добавить яйца, все смешать и посолить по вкусу. Вылить на сковороду яичную смесь и накрыть крышкой. Подается такой омлет с мацони, йогуртом или простоквашей, в качестве соуса. В соус можно добавить раздавленный чеснок, если вы не положили его в омлет вместе с зеленью. Сырники с зеленью Все мы знаем, что сырники бывают не только сладкие. Продолжая тему зелени, ниже еще один рецепт.Нам понадобится: 400г сыра 1 ст. ложка муки 1 яйцо 1 пучок кинзы соль по вкусу. Для соуса: 100г сметаны (20%) пучок шпината пучок черемши 2 ст. ложки оливкового масла 1 ст. ложка лимона соль по вкусу. Рецепт приготовления: В первую очередь заняться нужно именно вкусным соусом. В блендере для этого измельчите черемшу со шпинатом, а после приправьте солью, лимонным соком, добавьте сметану и масло. Смесь интенсивно размешивайте до однородности. Для самых сырников смешайте творог с яйцом, мукой, мелко нарезанными листьями кинзы и солью. Образованные сырники выкладывайте на сковороду для жарки. Подавать можно, присыпав рублеными грецкими орехами.

Иллюстративное фото (instagram.com/lovi_pp_hudeem_vmeste) Овощное рагу Нам понадобится: 1 кабачок, 1 луковица, 1 морковь, 3 помидора, 1 зеленый перец, 4 картофелины, 2 зубчика чеснока, 50 г растительного масла. Соль и черный молотый перець.Рецепт приготовления: Зажарку из лука и моркови, перетертых на средней терке, жарить нужно отдельно. Картофель чистить и резать крупными кубиками, затем добавить к моркови и лука. После добавить перец (порезанный полосками) и кабачки. Все вместе тушить примерно 15 минут. В последние добавить дольки помидоров и раздавленный чеснок. И снова потушить на сковороде 15 минут. Напомним, ранее тренер "Взвешенные и счастливые" поделилась рецептом вкусной и полезной ПП-пояса.