Влад и Лилиана Яма — мудрые родители и любящие муж и жена. Как-то хореограф признался, что их отношения пережили серьезный кризис, и пара едва не разбежалась навсегда. Тогда им помог время и осознание своих ошибок. После этого счастливая пара неразлучна и растить непоседу Леона. Лилиана часто делится с пыдписникамы в соцсетях инсайтами и прикладными советами, как сохранить семейное благополучие. На странице в Instagram Лилиана поделилась нежным черно-белым фото с мужем и сыном и поговорила с поклонниками о составляющих счастливых отношений. "Просто счастливы мы .. Как утверждает одна из мудрых цитат о семье:" будьте руками и глазами друг другу ". Крепкая семья — это ежедневная упорная работа. Согласны? Залог семейного счастья в доброте, искренности и отзывчивости. Даже когда сложно — улыбаться, учиться и идти дальше ", — поделилась главными принципами крепкой и дружной семьи мудрая жена хореографа. По ее словам, если семейные обязанности основаны на любви, то все вокруг заряжены на гармонию и счастье, но не забыла упомянуть о "ложке дегтя в бочке с медом". Жена Власти резонно отметила, что в фотоблози все видят глянцевую идеальную картинку, но мало кто задумывается, что за ней стоит. Лилиана заверила, что счастливые отношения "не падают с неба", а за ними "стоят огромный труд, внимание и уважение друг к другу".

Влад Яма с женой Лилианой и сыном Леоном счастливы вместе (фото: instagram.com/liliya_yama) "Я тоже человек, и у меня бывает плохое настроение, когда все раздражает. Но я всегда стараюсь» не залипать "в этом состоянии. Я просто анализирую свои эмоции, принимаю их, проживаю. Отвлекает себя любимым делом (танцы, чтение книги, макияж , приготовления чего-то вкусного). и после этого я снова любящая жена и мама ", — поделилась личным секретом восстановления Лилиана. Напомним, что ранее Влад растрогал эксклюзивным фото эмоционального сына.