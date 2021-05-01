Пьяный водитель авто "Infinity G25", который совершил смертельное ДТП в центре Киева, уже ранее попадался на езде подшофе. Год назад молодого человека задерживали под Винницей за вождение в нетрезвом состоянии, но наказания он избежал. Об этом 1 мая рассказал заместитель главы МВД Антон Геращенко в своем Facebook. Он уточнил, что 26-летний виновник ночной аварии на бульваре Леси Украинский в столице Павел Б., которая стоила жизни его 18-летней пассажирке, 20 апреля 2020 под Винницей попался на пьяной езде. "Патрульные сделали свое дело. А вот суд — нет. Судья Винницкой городской суд, Колбаса Юрий Петрович, не нашел за три месяца времени рассмотреть административный протокол, оштрафовать Павла Б. на 10 200 гривен и лишить его прав на год, как это предписывает закон ", — отметил Геращенко. Заместитель министра допускает, что в результате "такой вопиющей безнаказанности" молодой человек снова и снова садился за руль пьяным, что в итоге и привело ночью к гибели 18-летней Александры. Также он прокомментировал информацию в сети о том, что Павел Б. самом деле является внуком экс-главы МВД Николая Белоконя, не подтвердив, но и не опровергнув такие родственные связи. "Он должен получить то, что заслужил — длительный срок лишения свободы за лишение жизни другого человека", — подчеркнул Геращенко. По данным полиции, водитель "Infinity G25" с двумя девушками 18 и 19 лет в салоне пытался уйти от преследования патрульных, которые требовали от него остановиться из-за нарушения ПДД. Но тот утопил педаль газа в пол и, разогнавшись до скорости свыше 100 км / ч врезался в столб. 18-летняя Александра С., которая находится в авто, погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализирована в 17-ю больницу. Павел находится под охраной правоохранителей — он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса. Проверка водителя на алкоголь показала, что он был пьян. Геращенко опубликовал видео с фрагментом преследования патрульными авто нарушителя за минуту до трагедии.

Видео: в Киеве пьяный водитель Infinity, убегая от преследования полиции, устроил смертельное ДТП По факту происшествия было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение ПБДР или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок. В сети появилось фото водителя-виновника ночного ДТП с 18-летней жертвой. Снимок опубликован на Facebook-странице "Киев Оперативный". Молодой человек снят в больнице. Также был показан результат его задувки на приборе Драгер — 1,41.

В Киеве пьяный водитель совершил смертельное ДТП, в котором погибла девушка (фото: Стражи Голосеево / facebook.com/KyivOperativ)

Видео: в центре Киева пьяный водитель Infinity устроил смертельную аварию Напомним, ранее в Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода.