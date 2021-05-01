Украинцы с наступлением праздников и тепла наконец могут вырваться на природу и пожарить шашлыки. Нехитрая на первый взгляд блюдо требует некоторых навыков подготовки и приготовления, поскольку некоторыми ошибками можно испортить шашлык даже из отборного мяса. Читайте ниже в нашем материале — которые дрова использовать нельзя, а какие — считаются идеальными Об этом пишет АиФ. Какие дрова для шашлыка стоит выбрать Шеф-повар ресторана говорит, что категорически нельзя использовать дрова хвойных деревьев — они выделяют смолу, которая портит и мясо и мангал. Лучшими дровами для жарки мяса будут фруктовые породы: яблоня, вишня, виноградная лоза. Как вариант можно использовать березу, дуб и ясень. При разжигании эксперт советует заложить максимальное количество дров, чтобы не подбрасывать в процессе, иначе уголь будет образовываться неравномерно. Шампуры следует размещать на мангале плотно друг к другу, чтобы ограничить доступ кислорода к углю, иначе будете постоянно тушить. С обоих концов шампура фонда для переворачивания должен быть не менее 4-5 см. Для приготовления идеального шашлыка важно учитывать ряд нюансов: мясо нужно нарезать поперек волокон, мариновать в среднем 12:00 (но не более 20 часов), не добавлять кислоту (лимон, уксус, ананас и т. Д.) Для размягчения в маринад, мясо лучше посолить непосредственно перед приготовлением, иначе оно будет сухим, не следует миксовать мясо и овощи на одном шампуре. переворачивать шампуры следует сразу, как только из мяса начнет капать сок, а жарить нужно не с двух, а со всех четырех сторон. Ранее мы писали, какими ошибками можно испортить шашлык даже с лучшей мяса. А также врач-диетолог рассказала, какой маринад для шашлыка считается вредным и даже канцерогенным.