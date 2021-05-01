Ксения Мишина и Александр Эллерт не на шутку переполошили поклонников, спровоцировав слухи о расставании. Со страницы экс-холостячки исчезли фото с любимым, а сама она отписалась от него в соцсети. Пара не делала совместных фото и видео, а Ксения интриговала сеть постами-рассуждениями об отношениях и ценности. Но, похоже, поклонники могут вздохнуть с облегчением-влюбленные снова обнимаются на камеру и появляются вместе. Например, Александр запостил в Instagram-Сторис красноречивое видео, в конце которого появляется улыбающаяся Ксения. "Мир. Труд. Аффф", — подписал ролик Эллерт. Он занимает Ксению в розовой футбольци, а она смеется.

Александр показал красноречивое видео с Ксенией На этом сюрпризы для поклонников пары не закончились. Актриса перепостили на свою страницу несколько видео из общей съемки с Александром. Ролики сняла мотивационный оратор Лера Ольховская. В одном из видео Александр целует Ксению в губы, а она улыбается и просит его спуститься за чем к охране. Парочка шутливо спорит на камеру и Эллерт быстро сдается. На втором видео Ксения и Александр рассматривают фото на камере фотографа и комментируют увиденное. "Ксения вызывающе высказывается, Александр удивительно шутит", — прокомментировала происходящее Лера.

Ксюша и Саша устроили совместную съемку (instagram.com/lera.olkhovska) К слову, ранее Мишина и Эллерт уже дали поклонникам повод для радости, появившись вместе в кадре. Александр опубликовал постельное видео с любимым, чем развеял все слухи о том, что пара рассталась.