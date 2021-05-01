Погода 1 мая в Украине готовит не очень приятный сюрприз в виде локальных дождей с грозами.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Погода 1 мая в Украине

Осадки

По ее словам, кратковременные дожди с локальными грозами вероятны на западе — во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Также местами осадки пройдут в центральных областях, в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Остальные регионы, а также Крым проживут этот день без существенных осадков.

Температура

Температура воздуха 1 мая в западных и северных областях будет умеренной 15-20 градусов тепла. В большинстве центральных областей, на юге и востоке Украины будет значительно теплее 20-24 градуса тепла.

«Нюансы. В Одесской области, да и вообще на побережьях морей, местами 13-16 градусов. В Луганской области — почти лето, до 26 градусов», — добавила синоптик.

В Киеве май начнется небольшим снижением температуры воздуха, завтра днем ​​ожидается около 17 градусов. Осадки 1 мая маловероятны, ветер с южного перейдет на северный.

2 мая в Киеве снова потеплеет, а вот во вторник ощутимо похолодает.

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Отметим, согласно предварительным прогнозам погоды на май 2020 года, украинцы не смогут сполна насладиться хорошей погодой на майские праздники. Если на 1 мая, а вместе с ним и 2 и 3 мая (суббота, воскресенье), выехать на природу получится, то начиная с 9 мая на Украину обрушатся ливни и грозы.