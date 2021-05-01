Девятый выпуск реалити "Холостяк-11" закончился сокращением количества участников с пяти до четырех, и расставание с девушкой по инициативе главного героя проекта Михаила Заливака стало для него очень непростым. На этот раз розу от "Холостяка" не получила СММ-менеджер Юлия "Зайка" Бельченко. Теперь, по итогам нового выпуска, в шоу остались Анна Богдан, Джессика Чеги, Дарья Ставнича и Розали Номбре.

На шоу "Холостяк-11" после девятого выпуска остались только 4 участника (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Заметим, что после того, как "Холостяк" проводил Юлию и распрощался, девушка чувственно призналась в сети, что влюблена в Михаила, и шокирована его решением. "Зайка" написала в своем Instagram трогательный пост. "Ты отпускаешь меня. Вижу боль в твоих глазах. Задыхаюсь. Пытаюсь схватить ртом воздух, но это невозможно. Внутри пустота. Я тебя люблю … просто знай это", — говорится в публикации. Но и сам Заливако признался в чувствах к Бельченко.

Юлия "Зайка" Бельченко (фото: instagram.com/julz_seven) "Сейчас мне давит в груди. Прощание было сложным. Нравилась и нравится", — сказал "Холостяк" уже после расставания. Примечательно, что свое решение распрощаться Михаил объяснил Юлии мыслью, что она ничего не чувствует к нему. Когда девушка с удивлением спросила, почему он так считает главный герой реалити ответил на вопрос вопросом: "Разве чувство есть?" "А разве ты не чувствуешь?» — спросила она. "В последнее время нет. И мне больно, потому что сегодня я тебя отпускаю", — сказал на это Михаил.

Михаил Заливако распрощался с участницей "Холостяка" Юлией Бельченко (фото: facebook.com/TheBachelorUa) Ранее сообщалось, что участница Холостяк-11 рассказала о дружбе на проекте и раскрыла некоторые тайны, связанные с шоу. Также мы писали о том, что участница Холостяк-11, экс-супруга Богдана откровенно высказалась об отношениях с политиком и развеяла мифы, а также раскрыла причину развода.