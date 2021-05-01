Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об основной цели встречи лидеров Украины и России. По его словам, теперь президент РФ Владимир Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу Владимира Зеленского. Об этом шла речь в эфире "Субботним интервью" на канале "Радио Свобода". Как пояснил Кулеба, пока украинская сторона начала действовать проактивно в отношениях с Россией. "Уже год мы не отбиваемся от российских предложений, а навязываем, предлагаем самые разные опции и создаем ситуации, то есть заставляем Россию реагировать. И в этом случае именно президент Путин вынужден искать, как правильно ответить на инициативу президента Зеленского", — сказал он . Глав МИД подчеркнул, что эта встреча нужна, поскольку решение относительно войны на Донбассе принимает именно Путин. Он также пояснил, что встреча в зоне конфликта или на нейтральной территории является устоявшейся международной практикой. "Основная цель встречи — это прекращение войны в Украине, деоккупация наших территорий. Уверяю, когда президент говорит о деоккупации, он имеет в виду и Донбасс, и Крым", — добавил Кулеба. Напомним, Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса, в том числе непосредственно в зоне конфликта, чтобы обсудить урегулирование ситуации. Позже он добавил, что ему не важно, где именно пройдет эта встреча. Как стало известно РБК-Украина, встреча Зеленского и Путина планируют провести на нейтральной территории. В частности, среди потенциальных мест — Вена и Иерусалим. Кроме того, в Кремле заявляли, что Путин готов сесть за стол переговоров с Зеленским, чтобы обсудить двусторонние отношения.