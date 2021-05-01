Южнокорейская компания Samsung обошла американскую Apple в рейтинге производителей смартфонов. Китай запустил на орбиту первый модуль своей космической станции, а Tesla распродает биткойны. Об этом и другом читайте в подборке главных новостей из мира технологий. Samsung обошел Apple в рейтинге производителей смартфонов Samsung Electronics вернул статус крупнейшего в мире производителя смартфонов. За первый квартал 2021 южнокорейская компания отгрузила 76500000 смартфонов и заняла 22% рынка. Продажи Apple составили 52400000 смартфонов, компания опустилась на второе место с 15% долей рынка. На третьем месте китайская Xiaomi с показателями 49 млн смартфонов и долей рынка в 14%. Квартальные поставки Xiaomi выросли сразу на 62%, показав лучший результат в истории компании. Далее в списке крупнейших производителей идут китайские Oppo и Vivo, а Huawei после продажи бренда Honor занимает только седьмое место. Аpple грозит крупный штраф за монополию в музыкальном стриминга Европейская комиссия обвинила Apple в нарушении антимонопольных норм и теперь компании грозит штраф в размере до 10% от годового дохода. В частности, в Брюсселе считают, что система оплаты музыкального стриминга в App Store завышает расходы конкурирующих стримингових платформ и ограничивает права пользователей. Китай запустил на орбиту свою космическую станцию Китай успешно запустил на орбиту первый модуль космической станции "Тяньхэ". Базовый модуль состоит из приборной-агрегатного отсека, жилого модуля и стыковочного отсека. На нем уже смонтированы кухня и туалет для космонавтов, компьютерное оборудование и комплекс связи. По предварительным расчетам, в общем Китая предстоит осуществить не менее 11 запусков в течение года, чтобы смонтировать все узлы космической станции. Сборник завершится в 2022 году. Освоение Марса потребует много человеческих жертв Основатель компании SpaceX Илон Маск, который ставит себе задачей в ближайшее десятилетие высадить человека на Марс, заявил, что освоение Красной планеты потребует много человеческих жертв. "Очевидно, что многие умрет сначала. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе … Это будет славная приключение и впечатляющий опыт", — заявил он. Отметим, SpaceX планирует отправить свой Starship с людьми на Марс к 2030 году. А к 2050 году Маск обещает доставить туда около миллиона человек. NASA приостановила контракт со SpaceX почти на 3 млрд долларов Американское космическое агентство NASA приостановило контракт со SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля. Соглашение почти на 3 млрд долларов оспаривается компанией Blue Origin миллиардера Джефф Безос Blue Origin. Blue Origin предлагала отправить астронавтов в месяц за 6 млрд долларов, а SpaceX просила за свои услуги вдвое меньше. Однако у конкурента утверждают, что NASA согласовало стоимость контракта с SpaceX, но с другими компаниями такого обсуждения не было. Накануне SpaceX должна провести очередные испытания корабля Starship, который будет использоваться в лунной программе NASA. Но запуск отложили, предыдущие попытки заканчивались уничтожением прототипов. Tesla распродает биткойны С финансового отчета Tesla стало известно, что в конце марта компания продала часть своих биткойнов. По словам основателя компании Илона Маска, Tesla продала 10% имеющейся криптовалюта, чтобы доказать ликвидность биткойнов. Tesla выручила 272 миллиона долларов, из которых 101 млн — чистая прибыль на фоне роста курса биткойнов. Компания не будет распродавать все свои криптовалютни активы, поскольку верит в их перспективу. Google начал большую чистку Play Market Google выпустил новый перечень требований к публикации приложений в своем магазине. Нововведение призвано очистить оформления приложений от спама, кликбейту и других моментов. С помощью новых инструкций для разработчиков планируют навести порядок в фирменном магазине. Новые положения вступят в силу во второй половине 2021 года. В частности, название приложения не должно дольше 30 символов, запрещено слова "быстро", "бесплатно", "скачать сейчас", а также запрещено указание преимущества в виде подписей "Игра №1", "Лучший симулятор" и так далее.