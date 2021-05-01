Евросоюз разделил страны на три группы для тестирования паспортов вакцинации от коронавируса. В первую группу, которая начнет тестирование уже в мае, попали семь стран. Об этом рассказал высокопоставленный европейский чиновник, передает греческое агентство Ekathimerini. По словам чиновника, в мае тестирования COVID-паспортов начнется в Греции, Испании, Мальте, Болгарии, Эстонии и Люксембурга. Туристический Кипр попал во вторую группу и проведет тестирование позже. Европейский чиновник добавил, что цифровой сертификат вакцинации будет технически готов к 1 июня и заработает уже с 30 июня. Сертификат будет подтверждать, что путешественники будут вакцинированы против COVID-19. Напомним, недавно Евросоюз определился относительно паспортов вакцинации. В ЕС решили, что сертификат не должен стать проездным документом и будет дети всего в течение года. Добавим, в середине мая Греция планирует открыть границы для украинских туристов. В греческом правительстве рассказали, какие правила будут установлены для Украинской. Кроме того, к открытию границ для туристов готовится Испания. Страна, согласно планам, начнет принимать туристов уже в июне 2021 года.