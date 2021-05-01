В мае 2021 для работников с пятидневной рабочей неделей в Украине будет 18 рабочих дней и 13 рабочих. На украинском ждут два периода длинных выходных с 1 по 4 мая и с 8 по 10 мая. Это предусмотрено статьей 73 Кодекса законов о труде, которой установлены праздничные и нерабочие дни. В субботу, 1 мая, в Украине отмечается День труда, а Пасха в этом году отмечается 2 мая. Согласно закону, если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Поэтому выходные дни в субботу и воскресенье 1 и 2 мая переносятся на понедельник и вторник 3 и 4 мая. Кроме того, в воскресенье, 9 мая, в Украине отмечается День Победы над нацизмом во Второй мировой войне (День Победы). Выходной переносится на понедельник, 10 мая. Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. Напомним, в 2021 году в Украине рабочими днями будут 250 из 365 календарных дней. В то же время в году будет 115 дней, когда работа не проводится, среди которых 104 выходных и 11 праздничных дней и дней религиозных праздников.