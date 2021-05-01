Шевченковский районный суд города Киева вынес решение об аресте водителя автомобиля Infiniti, который вызвал смертельное ДТП в нетрезвом состоянии. Он останется под стражей как минимум 60 суток без права внет залог. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Авария произошла сегодня ночью на бульваре Леси Украинский в Киеве. В результате погибла 18-летняя девушка и еще одна пассажирка получила ранения. Как установлено следствием, 25-летний водитель, находясь за рулем в нетрезвом состоянии, не выполнил требование полиции об остановке транспортного средства, и не справившись с управлением автомобиля совершил выезд за пределы проезжей части с последующим наездом на опору светофора. Водителя Infiniti задержали в порядке статьи 208 УПК Украины. Его действия квалифицированы по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы. Сейчас устанавливается обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Следственные действия продолжаются. РБК-Украина писало, что авария произошла в 02:25. Спасатели выезжали на событие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей. Девушка погибла на месте происшествия. Ранее сообщалось, что Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении водителя, который 30 октября 2020 устроил смертельную дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на Майдане Незалежности. Тогда погибли два пешехода.