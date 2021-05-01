Полиция составила админпротокол на участника марша в честь дивизии СС "Галичина" в Киеве за использование нацистского приветствия, и делом займется суд. Сам человек заверил, что "не зигував", его жест был вырван из контекста и падений представителями СМИ неверно. Об этом Владимир Кошовенко написал в своем Facebook. Здесь стоит заметить, что человек, на которого правоохранители составили "хулиганку", в присутствии понятых от подписи протокола об административном правонарушении отказался. В полиции сообщили, что материал по делу будет направлен в суд для дальнейшего принятия решения. Кошовенко в сети объяснил ситуацию, которая произошла на акции в столице на 78-ю годовщину создания 14-й гренадерской дивизии войск СС (Waffen SS) "Галичина". Мужчина отмечает, что "не зигував", а держал пальцы в форме трезубца и делал фото на фоне Львовского льва на штандарте. "Я не принадлежу ни к одной партии или организации. Я не сторонник ни московского мира, ни гитлеровского фашизма. Я осуждаю оба режима, потому что это всемирное зло!", — отметил он. При этом, по словам мужчины, "промосковское а * но-телеканал" НАШ "показало мои жесты как нечто похожее на зига". "На видео четко видно, что рука лежит на сердце, потом поднята до пола и снова на сердце. На самом деле, я не имел целью делать зига, а просто сфотографироваться", — рассказал Кошовенко. В итоге, считает человек, у него получился жест в виде "римского" поздравления, но с пальцами в форме трезубца. "К сожалению это была огромная моя ошибка. Признаю и раскаиваюсь", — написал Кошовенко и извинился перед организаторами акции "за испорченную картинку". Добавим, что сейчас страница мужчину в Facebook заблокирована. Вот как выглядит жест Кошовенко, показан с разных ракурсов, в профиль и анфас:

Кадр с телеканала "Наш"

Снимок от InfoMaidan

Видео: жест Владимира Кошовенко на марше в Киеве Напомним, что кроме мелкого хулиганства, следователи начали уголовное производство в отношении мужчины по ч.1 ст. 431-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) УК. Ранее сообщалось, что в Институте нацпамяти резко высказались о марше в Киеве в честь дивизии "Галичина". Директор УИНП Антон Дробович назвал акцию провокационной и недопустимой. На скандальный мероприятие, был представлен организаторами как марш вышиванок, также отреагировал Офис президента. Там заявили, что ожидают от Нацполиции и МВД установление всех обстоятельств и привлечения к ответственности всех виновных в нарушении закона.