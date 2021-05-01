Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба анонсировал назначения украинского посла при НАТО. По его словам, кандидатура на эту должность уже определена. Об этом шла речь в эфире "Субботним интервью" на канале "Радио Свобода". Кулеба отметил, что Украина уже работает над отправкой посла в НАТО. "Кандидат есть и уже он утвержден. Мы работаем над отправкой посла", — сказал он. Как пояснил министр, процесс с назначением посла Украины при НАТО длился так долго, потому что были разные причины. "Был личный фактор, определенный человеческий. Были кандидаты, которые хотели эту должность занимать, но не соответствовали требованиям. Но я могу заверить, что ни президент, ни МИД не тормозили этот процесс. Нам нужен посол при НАТО, сейчас мы движемся очень быстро к назначения ", — подчеркнул он. Напомним, назначение посла Украины при НАТО в МИД анонсировали еще в марте 2020 года, однако до сих пор никто эту должность не получил. Кандидатура будущего посла до сих пор неизвестна. Добавим, в апреле Украина впервые приняла участие в переговорах треугольника Румынии, Польши и Турции, так называемого Восточного фланга НАТО.