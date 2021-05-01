Со 2 мая Украина закроет въезд для граждан, прибывших из Индии или находились на ее территории. Ограничения будут действовать до конца карантина. Об этом сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы. "00 ч. 00 мин. 2 мая 2021 на период действия карантина принятым решением запрещается пересечение государственной границы на въезд в Украину иностранцами и лицами без гражданства, прибывших из Республики Индия или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней ", — говорится в сообщении. Исключение составляют: иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, работники иностранных дипломатических представительств и консульских учреждений, представительств международных организаций, аккредитованных в Украине, и члены их семей, другие категории иностранцев и лиц без гражданства по согласованию с Министерством иностранных дел. Кроме того, обязательной самоизоляции, обсервации подлежат граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Индии или находились на ее территории не менее семи дней в течение последних 14 дней. Отметим, что сейчас карантин в Украине введено до 30 июня. Вчера в комментарии РБК-Украина сообщили, что закрытие границы для Индии будет происходить к улучшению эпидемической ситуации в этой стране. Сейчас конкретной даты действия ограничения нет. Накануне в Индии зафиксировали новый антирекорд по количеству новых случаев коронавируса. За минувшие сутки в стране подтвердили почти 380 000 новых случаев инфицирования. Причиной такого масштабного возгорания является новый штамм коронавируса, который уже назвали "индийским". Этот штамм имеет сразу две мутации.