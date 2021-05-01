В центре Киева произошла смертельная ДТП — погибла 18-летняя девушка, которая находилась в салоне "Infinity G25" на пассажирском сиденье. 25-летний водитель элитного авто, а также другая пассажирка 2002 года рождения, получили телесные повреждения и были госпитализированы. Об этом 1 мая передали в пресс-службе полиции Киева. Авария произошла ночью на бульваре Леси Украинский недалеко от Бессарабской площади. Предварительно было установлено, что водитель не справился с управлением и выехал за пределы проезжей части, после чего совершил наезд на дерево и опору светофора. Выяснилось, что молодой человек за рулем "Infinity" был пьян.

В Киеве на Печерске произошла смертельная ДТП по вине пьяного водителя на Infinity (фото: kyiv.npu.gov.ua) Водителя задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины — сейчас он находится в больнице под охраной полиции. Правоохранители сообщили, что было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 (нарушение ПБДР или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК. Водителю за пьяную езду, которая закончилась смертью молодой пассажирки, уже сообщили о подозрении. Также подготовлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на этот же срок.

В центре Киева пьяный водитель Infinity устроил смертельную аварию (фото: kyiv.npu.gov.ua) Ранее сообщалось, что под Киевом авто снесло магазинчик с женщиной и сделало сальто в воздухе, и в сети показали видео аварии. Также мы писали о том, что недавно в Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода.