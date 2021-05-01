В Иерусалиме в храме Гроба Господня состоялась церемония сходженя Благодатного огня. Он будет передан во все уголки мира. Трансляция велась в YouTube. В этом году в церемонии допустили 2,5 тысячи верующих. Однако условием стало наличие в них сертификатов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса. Церемония проходит в том месте, где по преданию был похоронен Иисус Христос. На месте захоронения расположен храм Воскресения Христова. Отметим, что ни разу не было случая в истории, когда бы Благодатный огонь не сходил на Землю перед Пасхой. Огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру Ранее предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что Благодатный огонь в Украину может прибыть утром в воскресенье, 2 мая, и его обязательно распространят по Украине. Напомним, ранее стало известно, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина.