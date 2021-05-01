В Индии в ночь на 1 мая произошел пожар больницы в городе Бхаруч, штат Гуджарат. В результате инцидента не менее 15 больных коронавирус пациентов погибли. Об этом сообщает Associated Press. Больница, в которой произошел пожар предназначена для лечения больных коронавирус.Вогонь вспыхнул на первом этаже четырехэтажного здания, его ликвидировали через час. По словам полицейского Раджендрасина причуд, пятидесяти других больных COVID спасли сотрудники медучреждения и спасатели. Причина возгорания выясняется На днях в столице Багдада Ираке произошел пожар в больнице для пациентов с коронавируса. В результате инцидента погибли по меньшей мере 27 человек.