В Киеве ночью произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) на бульваре Леси Украинский (Печерск). В результате аварии погибла пассажирка авто, водитель и еще один пассажир получили ранения. Об этом сообщили в пресс-службе ДСНС. Авария произошла 1 мая в 2:25. Спасатели выезжали на событие, чтобы деблокировать зажатых в автомобиле людей. Как оказалось, автомобиль «Infiniti» столкнулся с электроопорой, в результате ДТП мужчину и пассажирку было зажато между сиденьями и панелью приборов. Бойцы освободили из искореженного автомобиля водителя, который был передан бригаде скорой медицинской помощи, а также тело пассажирки были переданы правоохранителям. Также, с помощью шанцевого инструмента автомобиль был отключен от аккумуляторной батареи. Обстоятельства возникновения дорожно-транспортного происшествия устанавливать правоохранители. Как уточнил заместитель министра МВД Антон Геращенко, аварию спровоцировал мужчина в состоянии алкогольного опьянения. "47 летний мужчина Павел Б, посадил к себе в машину двух девушек 18 и 19 лет. Едва ли не остановившись по требованию патрульных, которые увидели автомобиль" Infinity G25 "нарушает правила дорожного движения, водитель утопил педаль газа в пол и разогнавшись до скорости более 100 км / ч врезался в столб. 18 летняя Александра С. погибла на месте. 19-летняя Мария вместе с водителем госпитализированы в 17 больницу Киева ", — сообщил Геращенко. Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в селе Корнич, Коломыйского района произошла авария с участием пассажирского автобуса. Два человека погибли и еще шесть получили ранения. РБК-Украина писало, что в ночь на 25 апреля в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля.