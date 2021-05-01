Украина договорилась о еще один контракт с Pfizer. Будут доставлены еще 10 млн доз вакцины. Об этом сообщил Минздраве. Поставки вакцины ожидаются до конца текущего года. "Мы достигли договоренности на поставку дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн (если быть точным, то 20 млн 1150) доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года", — сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту — 500 тыс. Доз — Украина получит уже в мае-июне, 4500000 доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные — 15 млн доз — в четвертом квартале этого года. Напомним, вчера Степанов анонсировал подписание нового контракта на поставку вакцины от коронавируса в Украине. По его словам, этот контракт обеспечит украинский вакциной до конца 2021 года. Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассчитывает, что в мае 2021 Украина получит почти миллион доз вакцины от Pfizer.