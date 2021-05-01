Служба безопасности НАК "Нафтогаз Украины" совместно со Службой безопасности Украины разоблачила схему хищения сотрудниками Управления по переработке газа и газового конденсата (УПГГК, филиал АО "Укргаздобыча") сжиженного газа. Схема работала в Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе "Нафтогаза". Отмечается, что в 2020 году работники СБ "Нафтогаза" выявили факты неоднократных краж нефтепродуктов при их отгрузки покупателям. В течение нескольких месяцев происходил сбор доказательств и определение круга причастных к преступлению лиц. Все собранные материалы были переданы в правоохранительные органы. Досудебное расследование подтвердило причастность к преступлению группы должностных лиц УПГГК. Оперативники установили, что должностные лица отгружали в емкости покупателей на 4-6 тонн больше, чем было приобретено. В ходе аферы организаторы подделывали официальную документацию. Следственные действия продолжаются. По результатам их проведения причастным лицам планируют предъявить подозрение по статье 191 Уголовного кодекса Украины. Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила масштабное хищение газа на Донбассе через компанию "Донецкоблгаз". РБК-Украина писало, что по делу хищения газа у "Нафтогаза" объявили 5 подозрений.