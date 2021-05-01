На Пасху в богослужениях в Украине примут участие около миллиона верующих. Их будут проводить в почти 14 тысячах храмах. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. На службу заступит более 21 000 полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан. Кроме того, в партулювання заступит 1,6 тысячи военнослужащих НГУ, 1,4 тыс. Курсантов заведений МВД, а также работники ДСНС. Полицейские призывают граждан соблюдать карантина, в частности — социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты. Нарушителей могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Ранее сообщалось, что священнослужители обещают соблюдать все карантинных рекомендациям Минздрава на Пасху. В церквях рассказали, как пройдут праздничные службы. Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний коронавирус после майских праздников.