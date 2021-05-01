В Турции сегодня правоохранители прибегли к задержаниям во время мероприятий к 1 мая. Силовики пытались разогнать несогласованных маршей. Об этом пишет агентство Reuters. Массовые задержания происходили в Стамбуле. Как рассказали в офисе губернатора Стамбула, некоторым профсоюзам было разрешено проводить мероприятия ко Дню труда, но другие, собрались якобы незаконно отказались разойтись, поэтому их задержали.

Фото: в Турции произошли задержания на первомайских маршах (twitter.com/Kilicbil) По последним данным, в Стамбуле силовики задержали 212 участников майских демонстраций. Полицейские толкались с демонстрантами, а некоторых клали на землю, после чего задерживали. Большинство задержаний произошли на площади Таксим. Также известно о 20 задержанных участников мероприятий в западном городе Измир.

# BoyunEğme AKP'den hesap sor! Ankara Bağlar'da halkın desteğiyle y & uuml; r & uuml; yoruz. # Yaşasın1Mayıs pic.twitter.com/BjN22cuNO9 — TKP (@tkpninsesi) May 1, 2021 Как рассказал агентство, накануне в Турции распространяли информацию о том, что силовикам поручили препятствовать освещению первомайских мероприятий, в частности, проводить задержания тех, кто этим занимается. Однако правоохранители не комментируют эти сообщения. Напомним, с 29 апреля в Турции начал действовать полный локдаун через коронавирус. На территории страны был введен комендантский час. Действовать локдаун до 17 мая. Кроме того, в Турции разъяснили, попадают туристы под действие новых ограничений.