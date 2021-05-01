За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 8549 новых случаев заболевания коронавируса. Умерла от этой болезни 351 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook. Среди новых заболевших — 374 ребенка и 145 медработников. Всего госпитализирована 3051 человек. Выздоровели от коронавируса 14956 человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (745), Харьковской (730), г. Киев (671), Донецкой (570) и Черкасской (537) областях. Всего в Украине осуществили 83336 тестирований за предыдущие сутки (в частности методом ПЦР — 37455, методом ИФА — 13016, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 32865). С начала пандемии в Украине заболело 2078086 человек. Умерли — 44436. Ранее Степанов заявил, что не ожидает сильных скачков в количестве заболеваний коронавирус после майских праздников. В то же время глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что после майских праздников количество COVID-больных увеличится, но четвертая волна будет осенью.