Куриные яйца могут нанести вред здоровью некоторым людям. Хотя белковый продукт и считается полезным, питательным и важным для рациона, не всем можно его употреблять, по крайней мере часто. Кому стоит отказаться от омлетов, яичницы и просто вареных яиц — читайте далее в нашем материале. Об этом пишет АиФ. Яйца считаются высокоаллергенным продуктом, который может вызвать серьезные сбои в организме: анафилактические реакции, отек Квинке, генерализованные кожные реакции. Поэтому яйца нельзя употреблять аллергикам, страдающим индивидуальной непереносимостью продукта. Также не рекомендуется добавлять их в рацион людям с повышенным холестерином. "В яйце содержится холестерин, скомпенсирован лецитином. На здорового человека яйцо не оказывает какого негативного воздействия, поскольку лецитин не дает осаждаться холестерина на стенках сосудов, но больному человеку желток яйца уже нужно принимать очень аккуратно", — объясняют эксперты. Диабетикам также следует быть осторожными с куриными яйцами. Дело в том, что у людей с диабетом, как правило, повреждения сосудов и риск возникновения атеросклероза. Если у вас есть проблемы с печенью, желчным пузырем, откажитесь от яиц в период обострения болезни. "Яйца не следует употреблять при панкреатите в состоянии обострения. Также их с осторожностью следует есть при заболеваниях печени и желчного пузыря, поскольку желток обладает желчегонным действием и может спровоцировать обострение желчнокаменной болезни", — говорят врачи. При гастрите и болезнях желудочно-кишечного тракта употребление яиц может спровоцировать рефлюкс и как результат — изжогу. Особенно если после трапезы вы приняли горизонтальное положение. Откажитесь от блюда из яиц на ужин, незадолго до сна. Категорически запрещено давать целое яйцо детям до года. Малышу можно в день съедать не более четвертинки желтка, а белок — совсем нельзя. Ранее врачи рассказали, кому нельзя есть овсянку каждый день, и какими злаковыми заменить полезный продукт.