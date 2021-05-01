Алина Гросу за короткое время несколько раз кардинально меняла образ, осуществляя эксперименты с внешностью. Она появлялась в амплуа жгучей брюнетки-француженки с короткой стрижкой, а потом резко встала с множеством игривых афрокысок и даже снялась в таком виде в новом клипе. Теперь же перед светлым праздником Пасхи Алина решила снова шокировать фанатов очередной сменой имиджа. Так, в Instagram она наглядно показала, как рассталась с афрокосички и с прической сейчас ходит. Алина самостоятельно расплела косы и продемонстрировала, в каком состоянии находится ее волос. А потом появилась со слегка вьющимися аккуратно уложенным удлиненным каре и копной билукорих локонов. "Привет. С наступающим всех, друзья. Я к праздникам снова решила изменить образ, а в конце видео результат. И все-таки, как вы считаете мне лучше? Косы или …?» — поинтересовалась у фанов певица. Посмотреть эту публикацию в Instagram