В Украине в воскресенье, 2 мая, доставили Благодарен огонь из Иерусалима. Он был доставлен в Михайловский Златоверхий монастырь Православной церкви Украины в Киеве. Об этом сообщает "Суспильне". Благодатный огонь был доставлен в Украину утром 2 мая верующими рейсовым самолетом. Принял огонь наместник Михайловского собора архиепископ Агапит.

Благодатный огонь доставили в Свято-Михайловского Златоверхого собора ПЦУ. Его привезли верующие рейсовым самолетом из Иерусалима pic.twitter.com/QeZnBeD1NB — ОБЩЕСТВЕННОЕ НОВОСТИ (@suspilne_news) May 2, 2021 По словам священника ПЦУ Михаила Емельяна, отдельный чартерный рейс для доставки Благодатного огня не заказывали, чтобы сэкономить средства и отдать их на нужды верующих. "Процедура перевозки этого огня предусматривает специальные лампады. Уже после его прибытия в кафедральный собор верующие и наместник собора зажигают этот огонь и передают его другим верующим", — рассказал Емельян. Далее Благодатный огонь развезут по другим регионам Украины. Отметим, Благодатный огонь сошел 1 мая в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. После восхождения огонь передают верующим и представителям христианских конфессий, которые развозят его по миру. Раньше предстоятель ПЦУ Епифаний обещал, что по прибытии в Украину Благодатный огонь распространят между украинскими церквями.