Страны "Большой семерки" (G7) планируют создать механизм быстрого реагирования на российскую пропаганду и дезинформацию. С соответствующей инициативой выступала одна Великобритания. Об этом заявил Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб в интервью Reuters. В Великобритании считают необходимым объединиться, чтобы противостоять российской дезинформации. "Чтобы, когда мы видим, как эта ложь и пропаганда или фейковые новости распространяются там, мы могли — не только индивидуально, но и вместе собраться, чтобы дать опровержение и откровенно сообщить правду людям этой страны, но также и в России или в Китае или по всему миру ", — сказал Рааб. Как отмечают британские, американские и Европейский Службы безопасности, Россия и Китай пытаются посеять недоверие на Западе, распространяя дезинформацию о выборах или ложь о вакцины против COVID-19. Ранее РБК-Украина писало, что американские чиновники подозревают Россию в проведении кампании по дезинформации относительно западных вакцин против коронавируса. Некоторые сайты распространяли выдуманные новости относительно препарата Pfizer. Также сообщалось, что представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Хосеп Боррель заявил, что Европе не стоит ожидать быстрого улучшения отношений с Россией.