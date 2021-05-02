Звездные супруги Екатерина Осадчая и Юрий Горбунов вдруг станут родителями. Причем для телеведущей этот ребенок будет уже третью, так что скоро она окажется в статусе многодетной мамы. Радостной новостью Катя поделилась с Олей Поляковой во время съемок программы "Светская жизнь" в Турции. Теледива прилетела на интервью с певицей в Турцию, где и отдыхает с мамой и дочерьми. Полякова сразу заметила изменения в фигуре Осадчей и спросила о пополнении в семье. "Я так вижу, что тоже тебя могу поздравить, ты хорошо позавтракала, или мне кажется?» — поинтересовалась артистка. Тогда-то Катя и призналась, что беременна. "Да, мы с Юрой ждем пополнения. Еще не мама-героиня, но многодетная!» — заявила ведущая.

Катя Осадчая объявила о третьей беременности (видео: Youtube) К слову, внимательные поклонники давно начали подозревать о беременности Осадчей — еще после первого прямого эфира "Голоса страны 11". А следующие появления звезды на фото и экранах только укрепили эти предположения, ведь ее живот заметно округлившийся. К тому же, она стала выбирать наряды, более свободны в районе талии.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов ждут пополнения в семье (фото: instagram.com/kosadcha) Отметим, что Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая поженились 3 февраля 2017. А 18 февраля того же года у супругов родился сын, которого назвали Иван. Также телеведущая воспитывает 18-летнего сына Илью, которого родила в браке с бизнесменом и народным депутатом Олегом Полищуком. Катя и Юрий предпочитают пока не показывать 4-летнего сына Ивана и не снимают на фото его лицо. Ранее мы писали, что Катя Осадчая в роскошном платье на "Голосе страны 2021" покорила красотой и подогрела слухи о своей третьей беременности.