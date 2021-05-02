В Украине за вчера, 1 мая, вакцинировали от коронавируса еще 2661 человека. Из них 30 получили вторую дозу вакцины. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по COVID-19. Все 30 человек, которые вчера получили вторую дозу вакцины, были привиты в Харьковской области препаратом AstraZeneca. Больше прививок за вчера сделали в Николаевской (425), Донецкой (350), Одесской (287), Харьковской (216) и Сумской (190) областях. При этом ни одной прививки не сделали сразу в пяти областях — Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Луганской. С начала кампании в Украине вакцинировали первой дозой уже 754 924 человека. Обе дозы получили 290 человек. Отметим, сейчас вакцинация в Украине проводится тремя препаратами — AstraZeneca, Sinovac и Pfizer. Напомним, за вчера в Украине подтвердили чуть более 5000 новых случаев коронавируса. При этом 3199 человек были госпитализированы. Также в Министерстве здравоохранения сообщали, что Украина получит 20 млн доз вакцины Pfizer.