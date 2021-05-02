Соль называют белой смертью и большинство диетологов рекомендуют диету с низким содержанием натрия. Однако полностью исключать соль из организма тоже не рекомендуется, так как это может привести к необратимым последствиям. Чрезмерное употребление соли становится причиной высокого кровяного давления, болезней сердца и почек. Какие факторы указывают на недостаток или избыток соли, рассказали в материале Ukr.Media.

Как отмечает исследователь сердечно-сосудистой системы в институте сердца Сент-Люка в Канзас-Сити доктор Джеймс ДиНиколантонио, диеты с низким составом соли могут принести больше вреда, чем пользы. В ходе наблюдений выяснилось, что пациенты с низким количеством натрия, которые принимали лекарства против низкого кровяного давления, часто жаловались на головокружение, обезвоживание и учащенное сердцебиение. Их уровень натрия при анализах показывал очень низкий уровень и в каждом случае специальные препараты сокращали количество натрия в организме почти в два раза. Для того, чтобы восстановить уровень, пришлось прописать пациентам диету с высоким содержанием соли. Человеческий организм с века приспособился усваивать большое количество соли, поскольку много лет она была основным стандартным консервантом и усилителем вкуса. Человеческому организму натрий необходим для работы сердечно-сосудистой системы, сокращениях мышц и регуляции нервных импульсов. Умеренное употребление соли действительно снижает кровяное давление, но снижает его на 1-5 пунктов и это отмечается далеко не у всех пациентов. Однако у пациентов с пониженным потреблением соли отмечались другие проблемы — повышение уровня почечных гормонов, гормонов стресса и триглицеридов. Уровень смертности был действительно выше у людей с низким уровнем натрия по сравнению с теми, у кого он был высоким. Негативные последствия диеты с низким содержанием соли были более разрушительными и вызвали следующие проблемы: увеличение сердечных сокращений повышение уровня гормонов, которые укрепляют артерии гипотиреоз повышенный уровень инсулина Особенно опасна диета с низким содержанием соли для беременных женщин, так она может спровоцировать риск выкидыша, детской смертности и преэклампсии. Напомним, ранее мы писали о том, кому категорически нельзя есть раннюю клубнику.