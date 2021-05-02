Многие люди не едят животный белок, а некоторые хотят провести несколько дней с уменьшенным количеством животного белка в рационе. Есть способ сделать это корректно и максимально комфортно для тела. Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева. ⠀ Надя поделилась основными принципами такого подхода.

Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz) Как провести разгрузочный день Держите белок минимум на 0.8 г на 1 кг веса тела и старайтесь больше. Если сильно не хватает белка, то можете включить больше бобовых (если переносите), семян, орехов или дополнительно растительный протеин в порошке (рисовый, гороховый, конопляный). В обычные дни употребляйте белок из расчета 1-1,2 г на 1 кг веса (помним, что 100 гр курицы не равна 100 гр белка, а примерно 20 декабря белка). Если вы оставляете животный белок, то он должен быть 1 раз в день и желательно в виде дикой рыбы или перепелиных яиц (наилучшего возможного качества). Постарайтесь использовать хорошо приготовленные бобовые (вы можете пророщенный маш обдать кипятком или отварить) как источник легко усваиваемого растительного белка. Помните, что за 2-3 дня серьезного дефицита белка вы не получите, но можно уменьшить активацию mtor и за счет этого получить положительные эффекты на процессы омоложения, иммунитета и позволить организму глубже войти в стадию детокс. При этом помните, что качественный белок все равно нужен просто в меньшем количестве. Уменьшите количество круп и високогликемичних фруктов для контроля уровня сахара в крови. Ешьте ягоды и бобовые ", — посоветовала Андреева. Читайте также: нутрициолог рассказала, можно похудеть на соках. Лишние кило вернутся?