Надя Дорофеева сдержала свое обещание и приехала в гости к победителю шоу "Голос страны 2021" Сергея Лазановського, который выбрал ее команду на "слепых прослушиваниях». Артистка вместе с мужем Владимиром Дантесом приехала в родное село Сергея — Попельники, что в Ивано-Франковской области. Соответствующими фото певица поделилась в Instagram.

Скриншот с Instagram Семья Лазановського хорошо подготовилась к приезду звездных гостей и накрыла пышный стол, на котором мясные нарезки, различные салаты, бутерброды с икрой, запеченная рыба и фрукты.

Скриншот с Instagram "Друзья, мы просто приехали к Сергею в Попельники. И это просто" немного, на один зубок ", чтобы да, не наесться", — пошутил Дантес. Соседи Лазановського также пришли к его дому, чтобы увидеть и сфотографироваться с Дорофеевой и Дантесом.

Скриншот с Instagram Дорофеева призналась, что обычно проводит Пасху с семьей, но в этом году такой возможности нет. Обещала приехать и выполнила свое обещание на Пасху Напомним, Сегей Лазановський показал дом в киевской новостройке, в котором он выиграл двухкомнатную квартиру. Позже на встрече с журналистами в Ивано-Франковске Лазановський заявил, что выигранную квартиру он собирается продать. При этом часть вырученных средств он потратит на развитие своего творчества, а часть отдаст на благотворительность.