На Пасху на всей территории Украины пройдут дожди, местами — с грозами. Однако сегодня днем будет достаточно тепло, воздух прогреется до +25 градусов. Об этом сообщает "Укргидрометцентр". Прогноз во всех областях Сегодня на всей территории страны будет тепло. Отметки термометров днем будут колебаться от +20 до +25 градусов. Ночью температура опустится до + 9-11 градусов. Однако на Пасху на всей территории Украины будет дождливая погода. В восточных и западных областях ожидаются грозы. А именно — в Луганской, Донецкой, Харьковской, а также во Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Только в Крыму весь день сохранится солнце. Прогноз в Киеве В столице 2 мая будут идти дожди. Температура воздуха днем составит + 21-23 градуса тепла, ночью 10-12 градусов. Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине на Пасху будет теплая. РБК-Украина писало, что в мае 2021 средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов, в горах 11-13 градусов тепла Это на 1-1,5 градусов выше средних многолетних значений.