Шеф-повар рассказал, что большей частью успеха шашлыка правильный выбор мяса для жарки. Как найти идеальный кусок для приготовления первоклассной мясного блюда на углях — читайте далее в нашем материале. Об этом пишет АиФ. Какое мясо нельзя брать для шашлыка Шеф-повар говорит, что не подойдет та часть, которая больше всего задействована при жизнедеятельности животного: грудинка, пашина, задняя нога, голяшка, лопатка. Из них можно делать фарш или тушить, а вот на шашлык они не пойдут, даже если долго мариновать. Для приготовления шашлыка нужно выбирать кусок мяса с достаточным количеством жировых прослоек. свинина Возьмите окорок, лопатку, корейку. Лучшим выбором станет ошеек с равномерными слоями жира для получения сочного шашлыка. баранина Выбирайте мясо молодого животного — оно не имеет резкого запаха. Идеальным будет кусок розового цвета без желтизны (это признаки старого мяса, как и темно-красный цвет). курица Лучше всего подойдет бедро, голень, крыло. Здесь дело в кости, благодаря которой мясо получится сочным и вкусным. Правильно нарежьте мясо равномерными кусочками и обязательно поперек волокон. Толщина каждого кусочка должна быть, как два спичечных коробка сложенных вместе. Ранее мы писали, какие ошибки могут испортить шашлык даже с лучшей мяса. Также мы сообщали о вредный маринад для шашлыка, который при жарке выделяет канцерогены.