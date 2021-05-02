Миланский "Интер" досрочно стал чемпионом "серии А". За четыре тура до конца "черно-синие" недоступны для одного из преследователей. Об этом свидетельствует турнирная таблица "Серии А". Помогла оформить досрочное чемпионство "Интера" "Аталанта" Украинская Руслана Малиновская. Клуб из Бергамо в матче 34 — го тура не смог удержать победа над "Сассуоло" — 1: 1. Отметим, что в активе Малиновского результативная передача. Украинец отмечается результативными действиями уже в седьмом матче подряд. Таким образом, после ничьи "Аталанта" вышла на второе место, однако за четыре тура до конца отстает от "Интера" на 13 очков. Напомним, до этого 9 лет подряд чемпионом Италии становился "Ювентус". Однако после победы "Интера" над "Кротоне" туринцы потеряли все шансы на чемпионство. Ранее РБК-Украина писало, что Малиновский в середине апреля в двух матчах "Серии А" делал по две результативные передачи. Он стал первым игроком с 2013 года, которому покорилось подобное достижение. Всего в истории "серии а" всего пять игроков имеют в своем активе два матча с двумя ассист в каждом, в том числе и легендарный португалец Луиш Фигу.