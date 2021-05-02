Певица Настя Каменских недавно отправилась на ретрит в мексиканский Тулум, стало основой для реалити "Девочки рулят". И сегодня специально для читателей "РБК-Украина" Настя делится секретами восстановления после пережитого кризиса. Советы для восстановления от Насти Каменских Первым и главным секретом настоящего перезагрузки певица называет смену обстановки. "Не обязательно уезжать из страны. Вы можете отправиться в пригород, к родственникам или знакомым, арендовать домик в лесу — что угодно. Главное — изменить" декорации ", которые успели надоесть за карантин", — говорит она. Второе условие — хорошая компания. "Не зря говорят, что человеку нужен человек. Мы люди очень социальные, нам важна поддержка наших близких. И мы сами должны стать такой поддержкой для них", — считает NK.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы) Третьим секретом настоящего перезагрузки она называет активный характер отдыха. "Если вы просто будете валяться в постели целый день, ничего не изменится, даже если у вас за окном — прекрасный вид на океан. Продумайте план активностей и придерживайтесь его. Только без фанатизма, не обязательно сворачивать горы. Прогулка в лес, приготовления любимого блюда, пикник на берегу реки — это должно быть не сложное, но приятное занятие ", — отмечает Настя.

Фото: Настя Каменских и Потап в Мексике (личный архив певицы) В здоровом теле — здоровый дух. Поэтому важно регулярно делать физические упражнения и не увлекаться фастфудом. И это — четвертый секрет восстановления. "Никто не требует от вас олимпийских рекордов, пусть это будет просто утренняя разминка. Главное, чтобы это было регулярно", — советует певица.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы) И, наконец, пятый секрет — это душевное равновесие. В период карантина и тотальной неопределенности трудно оставаться уверенным и спокойным. Психологическое давление очень большой и важно учиться с ним справляться. "Мне помогает медитация. Но достаточно будет просто находить время на саму себя и позволять себе ничего не делать, никуда не спешить и не нервничать. Устраивать себе психологический детокс. Я сама прошла через трудный период трудностей и потерь, и знаю, как непросто вернуть веру в свои силы. Поэтому хочу обратиться ко всем, кто находится в трудности. вы — молодцы, вы много сделали и много еще сделаете. Любите себя, верьте в себя, относитесь к себе бережно и с заботой. у вас все получится! " — советует Настя.

Фото: Настя Каменских в Мексике (личный архив певицы) Напомним, выпуски реалити "Девочки рулят", где певица делиться не только интересными моментами из поездки, но и полезными советами, выходит на YouTube канале Насти Каменских каждый вторник и четверг. Ранее мы писали о том, что стильная Каменских поразила соблазнительными лугами, Покрасовавшись в кожаных шортах и платья по 9900 грн. Напомним также, недавно Настя Каменских заворожила романтикой с любимым человеком Потапом в Мексике.