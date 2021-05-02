Если вы захотите поменять поставщика газа, то субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг переоформлять не нужно. Об этом сказал заместитель директора Департамента соцполитики КГГА Максим Бученко в программе "Сегодня День". Чиновник заверил: постановление о возможности смены поставщика, как действовала, так и действует. Также он добавил, что в Украине конкурентный рынок уже устанавливается, и любой гражданин может мониторить цены на газ и переходить по собственному желанию в другой компании. "Постановлением определено, что заявитель может переходить не один раз. При этом переоформлять субсидию не нужно. Если субсидия уже назначена, надо только органы социальной защиты сообщить, что вы перешли к другому поставщику, и предоставить реквизиты поставщика", — сказал он. Если вы решили сменить поставщика газа, то об этом нужно сообщить только новую газоснабжающую компанию. Новый поставщик будет решать все технические вопросы по расторжению договорных отношений клиента со старым поставщиком. Также отметим, что наше законодательство позволяет изменять поставщика газа онлайн.

Инструкция, как сменить поставщика газа (facebook.com/minenergoUkraine) Напомним, Кабинет министров Украины изменил правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг.