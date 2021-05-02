В воскресенье, 2 мая, единственной дочери герцога и герцогини Кембриджских принцессе Шарлотте исполняется шесть лет. В честь этого события Кейт Миддлтон и принц Уильям традиционно поделились новым официальным портретом дочери. Снимок был опубликован на официальной странице королевской семьи в Instagram. Автором снимка снова стала ее мама. Известно, что Кейт увлекается фотографией, и многие официальные снимков членов семьи сделаны именно им. На фото Шарлотта позирует с распущенными волосами и в нарядном платье с цветочным принтом из линейки британского бренда Rachel Riley. Стоимость платья всего 59 фунтов стерлингов. Кадр был сделан в загородном поместье в Норфолке.

Принцессе Шарлотте исполнилось 6 лет (фото: instagram.com/theroyalfamily) Как королевская семья собирается отпраздновать 6-летие Шарлотты, пока неизвестно. Пользователи сети отметили, что маленькая принцесса очень похожа на своего отца принца Уильяма. Ранее Шарлотту часто сравнивали с ее прабабушкой в детстве. Напомним, что Шарлотта Элизабет Диана — средний ребенок Кейт и Уильяма и их единственная дочь. Она занимает четвертое место в очереди на престол — после своего семилетнего старшего брата Джорджа. Принц Луи, который недавно отметил трехлетие, занимает пятое место — вслед за сестрой.

Портрет в честь 5-летия принцессы Шарлотты (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Принц Уильям и Кейт Миддлтон пытаются подарить детям нормальное детство (фото: instagram.com/theroyalfamily) Ранее Кейт Миддлтон и принц Уильям поделились трогательными фото в честь 10-летия брака.